縱火逃亡18天的黃嫌最終落網。（中時資料照）

2001年4月2 日，桃園市發生一起縱火案，一間兒童心算班突遭歹徒鍾德樹闖入潑灑汽油縱火，由於當時鐵捲門已拉下，黃姓女園長及2名男童逃生不及，命喪火窟，造成3死18傷悲劇。警方調查發現，鍾嫌因為追求黃女不成，加上要不回200萬元債務，因而犯下這起滔天大罪，此案歷經27次非常上訴與3次聲請釋憲，終在2001年3月4日執行槍決。

鍾嫌縱火當年48歲，與已婚的37歲黃姓女園長原本不認識，案發前1年的12月，鍾嫌與黃女的丈夫於桃園看守所附設勒戒所期間相識，當時鍾嫌自稱開海產店賺不少錢，還誇口向黃夫表示，如需現金周轉可提供借款融資。

當年遭黃嫌縱火的兒童心算補習班，事發後已換商家 （中時資料照）

而在桃園經營兒童心算班的黃女，因幼教班需資金調度，便透過丈夫向鍾嫌借錢，孰料雙方互動過程中，鍾嫌竟對黃女萌生愛意，不顧對方已婚向她告白，卻碰了軟釘子，黃女為避免鍾嫌騷擾，還換了家裡的電話。

鍾嫌憤怒認為，黃女想賴帳不還錢，2001年4月2日上午11時許，便騎著機車到黃女的兒童心算班索討積欠的債務，雙方一言就在辦公室吵起來，當時住在心算班樓上的黃父回想說：「那個男的離開時還嗆聲：錢我不要了，我要人！」。

鍾嫌悻悻然離去後，曾行經桃園警分局埔子派出所，向警方請教如何保障債主權益，聽到警員說：「借款如果未簽立借據，錢可能要不回」鍾嫌怒不可遏，便在路邊撿了一只塑膠袋，直奔加油站，花200元買了10公升汽油，然後騎車折返心算班，當時人在櫃台的黃女看到他還怒斥：「你又回來幹什麼？你給我出去！」不料鍾嫌迅速拉下鐵捲門，將汽油潑向黃女，再引燃汽油，火勢瞬間吞噬整個櫃台，一發不可收拾。

熱心鄰居見狀，立即拿出摺疊梯幫助受困者逃生，火勢於半小時後撲滅，但因心算班一樓出入口被拉下的鐵捲門，阻斷逃生路，黃女仍全身90%三度灼傷、另2名8歲與9歲男童受到波及不治，這起縱火案造成3死18傷悲劇。

鍾嫌犯案後立即打電話籌措逃亡費，跑路期間還假扮遊民，藏匿寺廟、公園等地，於4月20日到桃園八德某廟借廁所被警方逮捕，結束了18天的逃亡生涯。鍾嫌警訊時供稱，黃女的丈夫2000年起，陸續向他借款200多萬元投資安親班，因為自己最近週轉不靈，便向黃女討債，但黃女卻態度惡劣要他拿出借據，他不滿黃女欠債不還，才潑油縱火。

鍾嫌犯案後不後悔燒死黃女，但對受到波及致死的2名男童，深感懊悔，縱火案當天因心神不寧無法入睡，整天在桃園市區徘徊，第2天起騎車返回龍潭鄉住處，因懷疑親友遭警方監控不敢現身，從此就以步行方式在桃園市、中壢市區遊蕩，與流浪漢一起混跡，晚上則在偏僻的草叢、寺廟、公園休息。

鍾嫌2011年3月4日槍決伏法，看守所人員隨即在刑場外焚燒紙錢。（中時資料照）

鍾嫌2003年8月7日死刑定讞，但不服上訴，歷經27次非常上訴與3次聲請釋憲，維持原判決，最後於2011年3月4日執行槍決。

(中時新聞網)