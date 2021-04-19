49歲谷懷萱曾是新聞主播和主持人，與謝震武合作節目《新聞面對面》9年，2018年嫁給認識超過25年的大學同學、體育主播徐展元，逐漸淡出螢光幕，但常常在社群平台分享生活。昨（18日）晚間花蓮縣壽豐鄉發生規模5.8、規模6.2的兩次極淺層地震，谷懷萱發文透露丈夫當下反應，無奈地感嘆：「地震可以看出人性啦！」

根據中央氣象局地震報告顯示，昨（18日）晚間22點14分於花蓮縣壽豐鄉出現芮氏規模5.8、6.2地震，全台均有感，谷懷萱表示收到國家警報通知地震時，「展元難得趕忙湊到我身邊說要保護我，後來看到這場規模5.8地震在台北只輕微搖晃，他就走開了。」

想不到第二個規模6.2的地震緊接著來襲，台北搖晃程度不小，嚇得谷懷萱叫出聲音，但徐展元已經回到房間，沒有馬上出來救駕，期待老公能再出來保護的心幻滅，傻眼的大嘆：「果然還是自己先躲好……地震可以看出人性啦！」

許多網友看到谷懷萱調侃老公的貼文，覺得夫妻倆的互動越看越有趣，紛紛留言：「夫妻本是同林鳥，展元壞壞」、「記得要常常對他噴乾冰，他在衝衝衝節目中說被乾冰噴多，腦子就會清醒了」、「沒來救駕代表他躲得很好」。

花蓮縣壽豐鄉昨18日深夜地牛翻身連2震，震央均在花蓮縣壽豐鄉，專家預期板塊持續碰撞釋放能量，提醒民眾未來兩周內不排除規模3至5餘震。

(中時新聞網)