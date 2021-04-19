2021台灣企銀五人制足球聯賽第7、8輪賽事於台中進行，旅人FC連兩天強力動員，18日續有500多名觀眾湧入台灣體大體育館，包括李綉琴、段雨柔、何宣宜等台體女足校友，配合加油聲浪讓現場熱鬧滾滾。旅人FC也沒辜負粉絲熱情，以10比4擊敗桃園國際，也在這次台中主場拿下2連勝。

「真的很感謝球迷朋友給我們很多的動力，帶來滿滿的正能量，當然過程、結果都會是好的！」演出「帽子戲法」的旅人FC隊長賴明輝說，這種感覺讓他回想到2018年亞洲盃在新莊體育館出賽時，獲得主場球迷的熱情支持，也很開心全隊能夠將士用命，用2連勝回饋到場球迷。

旅人FC不僅是台中在地經營的俱樂部，也連結台中藍鯨女足隊等力量，18日請來青年高中啦啦隊帶來勁歌熱舞，在賽前就炒熱現場氣氛。旅人FC上半場在賴明輝的帽子戲法帶領下，以5比3領先，下半場更踢出氣勢，楊凱元、吳承軒、蕭宏軒、賴岳鴻連下4城奠定勝基，最終蕭宏軒也在終場讀秒階段完成帽子戲法。

中華足協副祕書長焦佳弘表示，這次台中主場的比賽氛圍是本屆五人制聯賽迄今最好的，顯見俱樂部經營基層的能量。台中市政府也相當支持，17日比賽由中市運動局長李昱叡到場力挺，表示代表台中市長盧秀燕感謝中華足協與所有到台中比賽的隊伍，並帶來台中巨蛋明年將要動工的好消息，「有把室內足球場地設計進去，以後就在台中巨蛋比賽了！」

台體大體育館「小而美」，數百熱情觀眾就能創造出熱鬧氛圍，但球員肯定更嚮往像巨蛋那樣的大舞台。賴明輝說：「感謝長官還有贊助商的支持，讓我們不孤單，球員們也可以往更好的舞台去享受比賽！」

(中時 )