台農發公司成立至今營運績效不彰，2.4億資本額至今已虧損58％，淨值剩下9865萬，上次立院經濟委員會上立委要求公布台農發董事長洪忠修薪資，農委會主委陳吉仲承諾會提供立委參考，然而薪資結構至今仍提供立委，立委不解，台農發一年人事薪資發出1800多萬，董座薪資應該公開透明，但要了老半天就是拿不到，當中究竟有什麼不可告人的訊息？

立法院經濟委員會今(19)日邀請農委會主委陳吉仲、衛服部及原能會代表就開放萊豬進口影響、我國針對日本福島核電廠排放輻射廢水之反制因應舉措進行報告，並備質詢。

國民黨立委林德福表示，上次經濟委員會要求農委會主委提供台農發每年的人事薪資，陳主委也答應會給出，結果立委辦公室千催萬催連送過來都不要，過了8天還是沒拿到承諾的資料，最後拿到的只是人事薪資總額，董事長、總經理的個別薪資通通沒有寫明。

根據網路人力徵才網站顯示，一般台農發基層職員資薪換算下來年薪才50萬，結果台農發一年人事薪資卻發出1800多萬，而且現在台農發員工要縮編到11位，質疑董事長、總經理到底拿了多少？「台農發目前虧損了58％，對於一個虧損連連的公司，要求透明公開很合理。」

陳吉仲表示，依照立法院的相關規定，台農發、台農投公司的兩位董事長是不用到立法院報告的，但因為被賦予重大政策的任務，加上外界關心，才來立院做說明，一切都是公開透明；另外台農發、台農投官股都沒有過半，不是國營而是民營公司，董事長的薪水因為有簽保密協定，因此不便公開。

林德福痛批，人(台農發董事長)是你派的卻說是民營企業？董事長、總經理的年薪到底多少為何就是不公開？經濟委員會主席也裁示，周三前需要提供薪資結構的具體資訊。

(中時 )