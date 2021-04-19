中央流行疫情指揮中心日前宣布擴大AZ疫苗接種對象，全台共31家醫院提供民眾預約自費接種服務，其中花蓮地區有花蓮部立醫院與慈濟醫院，由於花蓮醫院是31家醫院中，施打費用最便宜，只要436元，目前已有27人預約，多為台商、出國留學的學生，慈濟醫院截至目前尚無民眾預約。

由於國外頻傳施打AZ牛津疫苗後出現嚴重不良反應，國內上月22日開打迄今，打氣不如預期，目前台灣拿到的疫苗將在5月31日及6月15日過期，指揮中心為加速接種率，宣布開放給有特殊需求的民眾預約自費接種。

花蓮醫院表示，自指揮中心發布消息後，就陸續有民眾致電詢問，多為需要出國工作、求學的人有接種需求。今天上午10點開放預約至4月底的門診，目前已有27人預約，人數也持續增加；21日起每周一至周六上午9點至11點也會開設門診供民眾接種。

不過，花蓮醫院表示，因疫苗須達8至10人才能開瓶，將依照預約順序安排，若預約人數不足開瓶，將有專人聯繫通知改期或取消。

(中時 )