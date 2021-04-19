台北市長柯文哲去年信誓旦旦稱第一果菜市場及萬大魚市場，今年4月先完工中繼市場，6月讓攤商進駐營運，市議員王世堅19日到場會勘發現仍是一片工地。（張立勳攝）

台北市長柯文哲去年信誓旦旦稱第一果菜市場及萬大魚市場，今年4月先完工中繼市場，6月讓攤商進駐營運，市議員王世堅19日到場會勘，戳破柯P吹的泡泡，現場仍是一片工地，要求柯負起責任給攤商、市民交待。北市市場處對此回應，配合攤商把去年10月搬遷延後至今年過年後，導致中繼市場9月才完工。

去年7月柯文哲風風光光參加動土典禮，向攤商開支票稱今年4月中繼市場要完工，最晚6月攤商就可進駐營業，王世堅今前往現地會勘發現，中繼市場仍然是工地，完工日遙遙無期，攤商受盡委曲，他要求柯文哲負起責任，給攤商、市民交待。

王世堅指出，柯文哲聲稱一定要改變市場、夜市，不能看到市場上面有會飛的蟑螂，下面有會跑的老鼠，但現在看到的是攤商的生意飛了、市場處跑了，他舉鄰近的環南市場為例，柯文哲說第1個任期結束前，要看到環南市場完工，結果現在第2個任期只剩1年8個月，整體進度才60.36％，第一果菜市場和魚市場改建更龐大，到現在還是一片工地。

黃姓攤商抱怨，原本期待6月就可營業，現在恐怕9月也無法確定可準時完工，況且中繼市場攤位不到1坪較先前的小，擺放銷售的商品必須要縮減，相當困擾。

對此，市場處主祕高振翔解釋，配合攤商把原訂去年10月搬遷期程，延後到今年過年後，導致中繼市場要到9月完工；代辦興建工程的北市新工處說，中繼市場臨時建築許可法令較複雜，邊拆邊建滾動式施工，只能逐一改善。

(中時 )