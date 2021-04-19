科技進步快速，手機APP已成為日常生活的一部分，臺北市勞動力重建運用處為服務北市廣大視障朋友，將結合北市視障團體，於5月起陸續推出手機APP課程。北市勞動局長陳信瑜表示，內容包含平常最多人使用的社交軟體，如LINE、臉書、Instagram，另外也有實用的台北等公車、健保快易通等，再加上現在當紅的播客Podcast，有興趣的視障者，不要錯過學習的好機會。

陳信瑜表示，這是重建處第3年辦理類似的課程，視障者如要求職就業，需搭乘大眾運輸工具，用來做為業務的往來或工作的規劃，也因此，需要會使用Line或臉書等網路工具。

「加值照顧視障同胞！」陳信瑜說，藉由手機APP，不僅能幫助視障按摩師開拓客源，也能拓展視障者的生活圈，更容易接觸不同的資訊或工作機會。

陳信瑜強調，本年度共將開設6堂視障者手機APP課程，分別由社團法人中華民國無障礙科技發展協會、社團法人中華視障安養福利協會，以及社團法人台北市視障生活品質福利促進會等3個團體協辦。

「視障者手機APP課程完全免費！」陳信瑜指出，今年課程內容多元、實用並貼近生活，歡迎視障朋友踴躍參加，希望能藉由這些課程，讓視障朋友跟上科技發展的趨勢，增加未來就業的獨立性、融入社群並提升生活的便利性。

重建處補充說明，相關的課程訊息，會公告在臺北市勞動力重建運用處網站，每堂課只有10個名額，有興趣的視障朋友趕快透過3個協辦的視障團體報名，或是直接打電話洽詢重建處：02-23381600分機5103。

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