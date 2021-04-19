中國大陸從3月起禁止進口台灣鳳梨，掀起台人挺果農的熱潮，「你今天吃鳳梨了嗎？」成為流行問候語。鳳梨相關飲品、甜點創意及銷量大爆發，其中規模為國內第一的清心福全，以「17+2」獨家配方打造最IN「鳳梨紅茶」新品，要讓力挺鳳梨的消費者，在一片黃澄澄商機中，喝到與眾不同的口感及香氣。

「17+2」鳳梨紅茶」標榜一口氣選了南投當地二種台灣鳳梨，其中包含肉質細膩多汁，有鳳梨之王美譽的「台農17號-金鑽鳳梨」；以及全台60多種鳳梨中，香氣最濃，果肉纖維嚐起來酸中帶有鮮脆口感，熬煮後風味更濃郁的「台農2號-土鳳梨」，選用的這兩款鳳梨從植苗到熟成都經過漫長18個月的孕育等待，個個呈現豐盈飽滿金黃色。以甘醇渾厚的錫蘭紅茶為基底，搭配精心熬製而成「糖蜜鳳梨丁」，不只酸甜，濃郁的鳳梨香味更令人回味無窮。暢快喝一大口加上糖蜜鳳梨丁，不用再添加其他配料，就富含口感，滿嘴鮮甜四溢的果香，宛如置身徐徐微風的鳳梨丘陵中，正是開啟盛夏的美好滋味。

同樣挺台灣水果挺到底的，還有另一甜點品牌，蕉流「香蕉鳳梨酥」，裡頭同樣選用「金鑽鳳梨17號」，搭配旗山小農產銷班的原北蕉果肉，以小巧香蕉造型搶市，讓鳳梨酥因為香蕉果香，激盪出新滋味。其中，手搖飲「歇腳亭」也推出金鑽鳳梨果泥，搭配粉條、香草冰淇淋與茉香綠茶的全新飲品。

全台業者、消費者力挺外銷的金鑽鳳梨熱潮中，清心不只使用「金鑽鳳梨17號」，更搭配使用「土鳳梨2號」，讓口感、香味升級同時，也照顧到不同地區的鳳梨果農，使得這波「你今天吃鳳梨了嗎？」風潮，再升華顯得更有意義。

(工商 )