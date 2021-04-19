挑戰中國油畫世界拍賣紀錄！佳士得宣布將在5月24日專場拍賣徐悲鴻1924年國寶級畫作《奴隸與獅》，預估價3.5億～4.5億港元（約12.7億～16.3億台幣），為史上最高估價亞洲藝術品。

此前，中國油畫最高估價拍品為趙無極的《1985年6月至10月》拍價5.1億元港元，其次是常玉的《五裸女》拍價3.03億港元。

佳士得表示，徐悲鴻是中國現實主義繪畫大師，《奴隸與獅》堪稱徐悲鴻藝術生涯的第一個創作高峰，也是中國藝術史的重要里程碑，2006年在佳士得香港以5,300萬港元創下當時中國油畫拍賣紀錄，打破台灣前輩畫家陳澄波的紀錄。

《奴隸與獅》是徐悲鴻在1920年代初期，停留柏林期間，參考柏林動物園所創作的油畫。故事源自古羅馬傳說與伊索寓言—逃跑的奴隸被主人抓獲，將被置于鬥獸場被獅子處決，但獅子沒有攻擊他，還溫情相認。原來奴隸在途中曾替獅子將爪上的刺拔出救了它，故事感動所有人，最終奴隸與獅子都重獲自由。徐悲鴻將寓言故事中知恩圖報的思想，提升到悲天憫人的關懷精神，進而審思人性與博愛的人文主義。

徐悲鴻常以獅子寄托他對國家崛起的信念，獅子雖然是猛獸，但性和易，所以被稱為萬獸之王，共計創作過數十幅以獅子為題的畫作，包括《獅吼》、《負傷之獅》(1938年)、《會師東京》（1943年）等，《奴隸與獅》為私人藏家手中尺幅最大的徐悲鴻油畫，也是唯一一幅結合動物與人物的畫作，徐悲鴻主題性油畫曾在市場上出現不超過6件。

(工商 )