前新聞主播趙心屏從小最怕上體育課，對體能很自卑，曾被國小體育老師評為各項運動「就是不如人」， 豈料中年後開展跑步人生，第一跑就到戈壁去跑，5年來已跑過東京馬、巴黎、柏林馬、芝加哥馬等9個大城市的全程馬拉松，她自稱是跑不快的馬拉松「肉腳」，近日在「好好聽FM」開PODCAST節目《肉腳的跑步人蔘》，分享她不可思議的跑步人生故事。

趙心屏現職南僑集團會長陳飛龍的特助，她說馬拉松跑了5年，從初期跟著一群人跑，到現在獨自一人跑，非常享受跑步的日子，現在她每星期練跑4次，一周跑量大約40公里，連她媽媽都問：「妳現在是運動員嗎？」前台視老同事「好好聽FM」總經理劉忠繼也對她跑馬拉松認為是異數，邀她在PODCAST談她的馬拉松經驗，趙心屏很開心用空檔時間，為自己記錄下這段不可思議的跑步旅程。

趙心屏2019參加巴黎馬拉松。（好好聽FM提供）

趙心屏小時候因受老師打擊，長期下來就真覺得自己運動不如人，直到現在還有陰影，但一切改變是從2015她進台大EMBA就讀，當時她單憑看到戈壁的風景照片太美，自不量力就去報名戈壁挑戰賽，這段經驗也是她有血有淚的重要回憶，她2016年5月不知天高地厚報名「第十一屆玄奘之路兩岸商學院EMBA戈壁挑戰賽」，取了個花名「沙漠玫瑰」，四天三夜直線距離112公里，這場環璄艱難的越野路跑賽事，從台北出發前腿即有傷，但她不以為意，沒想到接下來4天，她需靠著止痛藥及兩針類固醇，加上意志力及兩位學長架著扶持才能完賽。

「雖然完成時激動流下眼淚，但心中有很多遺憾，像是夢想中我是在沙漠上奔跑，沒想到路程我卻是被架著走的，而且我光顧著痛，也完全沒看到戈壁夜晚的繁星點點」，趙心屏返台後經過4個月復健，康復後再次開啟跑步人生。跑步後，她的體脂肪從22%降到17%，跑後會拉筋，讓腿拉修長，她跑了5年腿沒變粗。去年2020國外馬拉松全取消，暫時無法到國外跑，今年6月她報名棲蘭50越野超級馬拉松，賽道在山裡的林道奔跑，途中會經過三姊妹神木，「這是我第一次參加長達50公里的的越野馬拉松」，未來還想跑紐約馬、倫敦馬，另門檻比較高的波士頓馬，她希望60歲前能完成，其他還有維也納馬、布拉格馬她都想參加。

(中時 )