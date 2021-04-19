長榮海近期股價持續創新高，帶動航運類股跟著翻紅，網友在PTT論壇上分享投資長榮的心得，直說今年要長期持有長榮並不容易，除了要忍得住年初的一波盤整，更重要的是懂得分辨資訊，引起網友們熱烈討論，其中出現已「下船」的股民感嘆，「真的不要盲從財經專家的建議。」

受全球經濟復甦，全球航運出現大缺櫃、港口塞港等情形，去年下半年開始，航運股向上走揚，以長榮為例，過去多年股價都在12、13元徘迴，去年上半年一度只剩下9.1元，下半年隨著疫情解封才出現反彈，今年1月站上的45.5元，沒想到不到兩周，長榮再跌到30.45元，跌幅逾3成，當時就出現不少散戶認賠殺出。

短暫盤整結束後，長榮在2月底開始反彈，3月底重新站上45.85元高點並持續飆漲，今（19日）收盤價衝上在68元，持續刷新歷史最高價，股價一來一往的波動被網友們戲稱猶如在搭海盜船。

長榮海持續創新高，有網友分享投資心得，直說這一年要長期持有並不容易，尤其在資訊爆炸的時代，要理解股票的本質才能避免被收割，此文一出引起討論。

網友紛紛留言，「45到30的氛圍真的沒人敢抱」、「獲利超過三成就了結了，長抱是信仰」、「現在就知道財經專家都在唬爛」、「我抱住了+1，帳面從紅字轉綠字....再轉回來紅字」、「身邊都說要賣，還好有信仰」甚至有已下船的股民感嘆，「真的不要盲從財經專家的建議，後悔都來不及。」

由於歐美貨櫃運價持續上漲，長榮、萬海及陽明貨櫃三雄今帶頭衝，帶動航運股一片紅通通，散裝航運也受到波羅的海運價指數BDI大漲激勵，裕民、新興、中航等都攻上漲停，航運股表現突出成為大盤上揚的重要主力。

(中時新聞網)