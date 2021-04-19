中鋼今（19）日下午發生一起工安意外，1名工人中鋼轉爐部門的工人疑遭到廠區「捲揚器」捲入，119到場時搶救時已死亡，目前仍卡在機器當中，等待移出。高市勞工局目前已勒令停工，並派員了解事故原因。

(中時 )