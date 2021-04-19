高雄又爆工安意外 中鋼外包商工人遭捲入機器慘死 14:542021/04/19 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄又爆工安意外 ，鋼工人遭捲入機器慘死。(翻攝小港分局臉書專頁) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼今（19）日下午發生一起工安意外，1名工人中鋼轉爐部門的工人疑遭到廠區「捲揚器」捲入，119到場時搶救時已死亡，目前仍卡在機器當中，等待移出。高市勞工局目前已勒令停工，並派員了解事故原因。 臥床老翁深夜跌下床 老伴無能為力 龜山警助一力 前主播趙心屏自小體能自卑 竟意外開啟馬拉松新人生 (中時 ) #中鋼 #工安意外 #機器 #工人 #慘死 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄民代管到台北 黃捷遭砲轟「第二個不分區議員」 07:522021/04/19 政治 台南永康移工3公尺高處墜落 鋼筋刺傷屁股、大腿 10:572021/04/18 社會 中鋼3月份及第一季稅前盈餘 雙創單月及單季新高 15:232021/04/19 財經 北埔慈天宮修復 傳統工藝再現古蹟風華 15:292021/04/19 寶島 《國際產業》再70天 瑞薩火燒廠產能恢復往昔 15:242021/04/19 財經 千禧數位寶寶 將成投資主力 04:102021/04/19 財經要聞 用戶資料外洩事故排行榜揭曉 Facebook糗佔榜首 13:392021/04/19 科技 中鋼股東紀念品亮相 超萌黑熊工具組5／26開放兌換 13:552021/04/19 財經 爆胎失控掃斷上百支防眩板 大貨車駕駛要賠數十萬 11:442021/04/19 社會 寓教於畫 中市職安衛生兒童繪畫徵選4／22開跑 09:082021/04/18 寶島 《電腦設備》安勤攜手宜鼎 攻AIoT應用 10:182021/04/19 財經 社會熱門新聞 三總員工內神通外鬼盜賣5萬片口罩 6官商遭約談 - 社會 高雄又爆工安意外 中鋼外包商工人遭捲入機器慘死 - 社會 25歲女外送員送飲料給砂石車 竟遭點餐駕駛追撞拖行慘死 - 社會 北市京站竄火 君品酒店5樓陽台機房濃密黑煙狂竄 警消急撲滅 - 社會 捷運上演博愛座爭霸戰 場面火爆1男連嗆多人 保全制止無效 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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