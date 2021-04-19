中央流行疫情指揮中心今天公布1例接種AZ疫苗發生疑似嚴重過敏反應個案，為一名50多歲女性，4月6日施打AZ疫苗10分鐘後出現嘴唇、舌尖麻痺、腫脹等症狀，被食藥署ADR中心改判為疑似嚴重過敏個案，但指揮中心發言人莊人祥強調，個案雖然有發生噁心、發熱、發紅、呼吸喘等症狀，透過抗過敏藥物治療後已有明顯好轉。截至目前AZ接種人數累計3萬2450人。

莊人祥表示，國內AZ疫苗開打後，目前累積3例疑似嚴重過敏個案，今公布的個案原先被歸類為非嚴重個案，但經食藥署判定後認為與過敏有關，因此近日已改列疑似嚴重過敏個案。

此外，莊人祥也指出，上周末共新增24例AZ疫苗不良事件通報，其中有1例被列為嚴重不良事件，一名20多歲女性注射AZ後出現疲倦、四肢痠痛、畏寒、發燒、關節痛等症狀，目前已經好轉。

為了讓自費民眾到醫院後都能順利打到AZ疫苗，莊人祥表示，上周已與醫院與衛生所溝通，將1瓶多劑量型AZ疫苗，人數從湊足10人，放寬至8人就可接種。莊人祥解釋，我國採購的AZ疫苗為每瓶10人份，但許多醫院礙於湊不滿10人始終無法開打，因此在上周決議予以放寬，但若是當日最後一瓶AZ疫苗，則至少要打完6人。

至於今日有多家醫院傳出，AZ疫苗自費接種門診預約額滿，莊人祥指出，還是要看實際開打後會有多少人施打，這部分還有待觀察，目前供應自費市場的一萬劑主要是提供5千人施打，只要接下來有超過5千人預約，就會再評估釋出更多AZ疫苗。

衛福部長陳時中上午在立院指出，若接下來AZ疫苗一次到貨量太大，就會拒收，對此莊人祥解釋，若疫苗一次到貨量太大，在短期內無法立刻施打完，或是即將到貨的疫苗效期太短，就會與業者協調分批運送或請業者提供更長效期的產品因應，並不是拒收疫苗。

(中時 )