去年因疫情肆虐，福海宮停辦慶典活動，今年則恢復正常，但參與過火的神轎限制30組。（姜霏攝）

福海宮主委廖德發、桃園市議員徐其萬皆坦言目前地上物查估問題仍卡關，盼政府與廟方能達成共識。（姜霏攝）

竹圍福海宮奉祀輔信王公已有170年的歷史，「飛輦轎、過金火」是福海宮的無形文化資產，每年農曆3月8日是輔信王公的聖誕，舉行王公過火儀式，去年因疫情肆虐而停辦，今年將恢復傳統、傳承王公祖慶典，於4月19日舉行過火儀式。

竹圍福海宮是台灣輔信王公祖廟，「飛輦轎、過金火」為北台灣保留最盛大過金火傳統文化，福海宮主委廖德發表示，這是地方100多年的歷史文化，考量疫情關係，今年參與過火的神轎僅30組，即便未來搬遷至他處，仍會保有「飛輦轎、過金火」的文化。

桃園市議員徐其萬提到，輔信王公來台有170年的歷史，「飛輦轎、過金火」是無形的文化資產，而現在福海宮因被畫入桃園航空城計畫桃機第三跑道預定地範圍，將面臨搬遷問題，廟方請示王公祖的同意後，預計搬遷至海軍基地，目前也畫為宗教用地，但地上物查估尚未完成，補償費用為最大問題。

廖德發說，廟宇與一般房屋不同，許多建築、手工藝品都相當昂貴，25年前廟方花了3億元蓋廟，如今因原物料都上漲，恐怕8億也無法蓋成，目前廟方會趕緊請設計師設計、估價，也期盼趕快收到政府的估價單，讓雙方能夠協調順暢，公廟也能儘速趕工、順利搬遷。

(中時 )