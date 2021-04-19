春節之後，陸股出現明顯修正，法人表示，在預期通膨升高之下，陸股繼續震盪的可能性較大。中國國家統計局4月16日發布2021年第一季經濟數據，初步核算，大陸第一季國內生產毛額為人民幣24兆9310億元，年成長18.3％。針對該經濟數據，富達國際表示，因大陸新冠疫情控制得當，自去年4月後並未爆發第二波感染，成為經濟迅速反彈的關鍵，而大陸經濟復甦可望引領全球其他主要經濟體逐步改善景氣，從4月清明長假的旅遊資料來看，出遊人數和飯店訂房都比之前幾次長假大幅增長，代表長期受壓抑的消費需求可望出現報復性反彈。

富達國際中國區股票投資主管、基金經理人周文群表示，但春節之後市場出現明顯修正，雖然大陸經濟如預期復甦，投資人卻因預期貨幣政策正常化和流動性邊際收緊，整體市場信心不足，對利空消息反應靈敏，對利多消息反應遲鈍，尤其之前表現較好的高評價股票，修正幅度頗大；相反地，景氣循環類股受益於業績快速升，表現明顯優於大盤。放眼未來，在通膨預期升高的宏觀環境下，預計股市繼續震盪的可能性較大。

周文群說，在資金驅動行情表現告一段落後，策略重點在於把握階段性和結構性的個股機會，關注優質企業在評價回落後的投資機會。在類股方面，富達國際較為看好有業績支撐的景氣循環類股、業績穩定的消費類股以及受惠於市場集中度升高、進口替代的一些建材、工業類股。

(工商 )