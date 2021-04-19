警方逮捕蔡嫌等7人詐欺集團，全案警詢後，依違反詐欺及組織犯罪防制條例等罪嫌，移請台南地方檢察署偵辦。（警方提供／陳世宗台中傳真）

騙大陸女子投資綠能產業 警方破獲詐欺集團逮捕7人

27歲蔡姓男子為首的詐欺集團，利用交友網站（世紀佳緣）跟大陸地區女子聊天，自稱是任職於知名企業的高級主管，取得被害人信任並培養感情，見時機成熟後，以投資「綠能產業」為藉口，騙取被害人投資，再以特殊軟體遠端操作被害人電腦匯出款項至人頭帳戶；被害人向大陸公安報案，兩岸合作打擊不法，將其一舉成擒移送法辦。

刑事局電信偵查大隊第二隊接獲線報，指詐欺集團利用交友網站跟大陸地區女子談情說愛，謊稱是任職知名企業高級主管，與被害人培養感情信以為真後，就以投資「綠能產業」為藉口，騙取大陸女子投資人民幣13萬元，再以特殊軟體遠端操作被害人電腦，匯出款項至人頭帳戶，被害人無法領回資金時，方驚覺受騙。

警方報請台南地方檢察署檢察官陳奕翔指揮偵辦，並與台南市警局第五分局等單位共組專案小組，擴大追查後發現；該集團以蔡姓主嫌為首，在雲林縣斗六鎮租屋經營詐欺機房，為避免遭警方一網打盡，將機房分設2處。警方從去年11月長期追查，鎖定該詐欺機房據點，即向法院聲請搜索票，同步執行搜索。

警方會同台中市警察局特勤中隊，日前採強行攻堅時，蔡嫌等人趁機將犯案筆記型電腦、手機等證物，敲碎毀損意圖湮滅證據，警方破門而入時，現場查獲蔡男等共7名共犯，並查扣筆記型電腦、手機、wifi分享器、sim卡及現金等贓證物；全案警詢後，依違反詐欺及組織犯罪防制條例等罪嫌，移請台南地方檢察署偵辦。

網路無國界，面對詐騙手法不斷翻新，並透過交友軟體或社群軟體網路搜尋詐騙對象。警方呼籲民眾應慎選投資管道，若有標榜高獲利、穩賺不賠等投資商品，極有可能是詐騙；切莫輕信網友提供來路不明的投資管道，更不要任意安裝遠端操控軟體，並將網銀帳密告知網友，以免上當受騙。

(中時 )