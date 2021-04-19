前考試院長許水德3月31日過世，今天許水德的告別式於台北市第一殯儀館景行廳舉行。藍營大老皆出席哀悼致意，蔡英文總統也特別到現場頒發褒揚令給已故的許水德，感念許水德50年公職生涯對國家政府的付出。

許水德歷任台灣省政府社會處處長、高雄市市長、台北市市長、內政部部長、駐日代表、中國國民黨秘書長、考試院院長。許水德長年的公職生涯，讓他過世後獲頒褒揚令，並以國旗、國民黨黨旗覆棺。

國民黨前主席連戰、馬英九、吳伯雄、黨主席江啟臣、前立法院長王金平皆到場致哀，歷任考試院長包括關中、伍錦霖以及黃榮村也出席，蔡英文總統也在總統府秘書長李大維陪同下到場，頒發褒揚令給許水德。

江啟臣表示，許水德對黨國的貢獻、付出非常多，大家對他的尊敬不是言語能夠表達的，我們也非常哀痛，失去一個為黨國付出這麼多的前輩，今天感受特別多，因為他的黨主席當選證書是許水德頒贈給他的，今天來頒贈給他褒揚令，其實還蠻難過的。

吳敦義則說，許水德出生農家，擔任過高雄、台北市長、衛生部長、考試院院長，對公平公開公正的考試體系，對於中華民國有大功，同時他以非常平凡的家庭，可以有好的學問，做出這麼對國家有貢獻的政績，大家都非常肯定他，我們希望，他今天雖然已經離開我們社會，但他留下的典範，非常值得我們全體國人給他肯定，而且希望所有年輕的朋友都可以好好的學習。

前台中市長胡志強表示，許水德不與人爭，在政治上不與人搶位置，也沒聽過他講過別人的壞話，也沒有人會說他壞話，尤其現在藍綠政黨競爭風氣中，許水德真的是所有政治人物之中的典範。

王金平則說，許水德一生奉獻給國家社會，是所有人最推崇、最敬佩、最感謝、最值得大家學習的楷模，所以大家會永遠懷念許水德。王稱讚許水德從來沒有講過一句虛假的話，這是為人最重要的基本原則，所以大家應該多多學習他，社會就會一定比較祥和。

(中時 )