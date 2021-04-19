苗栗縣政府文觀局舉辦泰安溫泉美食之旅，將請遊客品嘗美味桂竹筍。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗泰安溫泉有百年歷史，並以優質的碳酸氫鈉泉，獲得觀光局台灣好湯金泉獎的中部溫泉第1名，苗栗縣政府觀光局將從5月1日起至16日止，連續3周的周休2日，推出觀光溫泉美食行程，縣長徐耀昌歡迎旅客遠離塵囂，來泰安體驗獨特的旅湯文化。

苗栗泰安溫泉區向來以優質溫泉及原始山林景觀名聞遐邇，更有「美人湯」稱號，泉中含有「酚鈦鹼」成分，有滋潤皮膚、美白、美膚作用。在交通部觀光局舉辦「2020-2021台灣好湯金泉獎」票選活動中，獲選為中部溫泉區第1名。

為了讓更多遊客了解泰安溫泉、美食的好，苗栗縣政府文化觀光局將從5月1日起至16日止，連續3周的周休2日在泰安鄉公所新行政大樓前廣場舉辦「苗栗觀光溫泉美食行銷」活動，吸引遊客前來體驗獨特的「旅湯文化」。

這場以「湯旅．苗栗—泡溫泉、品美食、安心遊」為主題的旅遊行程，邀請全國旅客，來苗栗感受健康養身的溫泉美湯，並以在地生產的美食、農特產品，讓消費者品嚐到最「原」味的原住民美食、買到獨特的伴手禮。

文觀局長林彥甫表示，5月1日開幕當天，會場將準備百份桂竹筍料理免費品嘗，並邀請溫泉旅宿業者、原民美食原民編織及伴手禮等攤位現場展售，並安排12場藝文表演活動，還有6場次剝桂竹筍及搗麻糬趣味體驗活動。

行程更結合泰安、南庄、大湖、苑裡溫泉旅宿推出優惠方案，民眾只要在特約溫泉旅宿業者或是原民溫泉市集消費額滿1千元，憑發票或消費憑證即可參加現場抽獎乙次，獎項內容為總價值超過10萬元的住宿券、泡湯券以及限量版的「原民溫泉運動毛巾」等，活動獎品豐富，歡迎全國遊客踴躍參加。

(中時 )