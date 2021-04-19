縣定古蹟北埔慈天宮自921震災修復後，近20年來經日曬雨淋風化及幾次中型地震，導致屋頂多處漏水，縣府投入900萬元辦理修復工程，8位「司阜」以傳統工藝，花了11個月讓百年慈天宮恢復昔日風華，19日以客家八音慶賀及謝神熱鬧竣工。

慈天宮三川殿在修復前，簷口下陷，垂脊開裂，屋面瓦壟下滑錯位，下雨就出現多處漏水情形，不利古蹟保存也影響香客參拜祭祀，去年6月架起鷹架展開修復工程。

文化局長李安妤表示，修復工程由文化部指定的文化資產技術保存者傅明光司阜，擔任全區瓦作修復，另有名來司阜和匠師共同參與，陣容堅強為一般局部修復工程少見。

北埔慈天宮修復工程，由文化資產技術保存者傅明光司阜，擔任全區瓦作修復，再現古蹟風華。（羅浚濱攝）

北埔慈天宮修復工程，以傳統工藝再現古蹟風華。（羅浚濱攝）

8位司阜針對慈天宮三川殿及左右迴廊損壞區域，進行局部拆解、樑桁木作及屋脊瓦作等修復，並對屋脊上的剪黏泥塑等藝術裝飾減量設計，將原有屋面重量減輕，以減少下方木桁架的承重負擔，完成後可讓古蹟延年益壽。

8位司阜有6人到場參加峻工典禮，縣長楊文科頒發感謝狀，肯定司阜們以精巧的傳統工藝，讓北埔百年古剎慈天宮恢復昔日風貌，特別指傅明光司阜擔任全區的瓦作修復，是以不鋪設防水毯的傳統工法，讓屋頂整體能有效排水，屋面能自然通風。

傅明光說，慈天宮屋頂瓦作原本高低不平，在自然風化及地震等因素出現裂縫漏水，修復工程先打底整平，瓦片再一片一片整齊舖上，下雨能順利排水，也不會有漏水的問題。

客委會副主委鍾孔炤表示，北埔慈天宮修復工程由客委會補助756萬、縣府配合56萬、廟方自籌90萬，以900萬元完成修復後，北埔老聚落內的古蹟歷史建築，都已整修完畢，對地方文化觀光及推展深度旅遊將更有助益。

(中時 )