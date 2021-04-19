高市前鎮區東亞路、金福路口今（19）日發生一起離奇的死亡車禍，1名25歲飲料店陳姓女外送員騎車送飲料給砂石車田姓駕駛，未料飲料送完後，陳女才開起步不久，竟遭田姓駕駛從背後追撞，一路拖行100多公尺，當場慘死，直到路人攔下才知闖了大禍，全案依過失致死罪偵辦。

警方表示，這名女外送員是前鎮區1家連鎖飲料店員工，今早11時許，接到外送單，指定送飲料到金福路上給田姓駕駛。據悉，田姓駕駛剛從砂石場卸完貨，才停在路邊叫飲料，未料拿完飲料後，陳女騎車準備離去，竟然就遭到田男從後方追撞。

田男事後辯稱，不知道對方是替他送飲料的外送員，對於意外相當淡定，只說沒有注意到前方路況。陳女的母親到事故現場時，見到女兒成了冰冷遺體，放聲大哭「我的女兒啊」，情緒激動不已。

警方說，田姓駕駛經呼氣檢測後無酒精反應，初步肇事原因研判為未注意車前狀況釀禍，至於詳細車禍原因，仍有待進一步調查釐清。警方也感慨，外送員用時間換取金錢，感嘆一條年輕性命就驟逝。

(中時 )