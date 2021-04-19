丁華恬努力突破自我。（陳筱琳攝）

2021雲林全國中等學校運動會今天進入第3天，競技體操成隊競賽東京奧運國手丁華恬亮麗上陣，在最擅長的平衡木發揮得不錯，也試著把練習中的新動作運用在比賽中，教練蔡恆政強調：「我們去東京不是去玩的，絕對希望比賽成績搶眼，那套動作如果在東奧做出來，有信心進決賽！」

今天的競技體操高女組成隊競賽，雖然新北市三重高中僅2名成員，不過因為這也是個人全能的資格賽，因此丁華田和隊友王紋宣都披掛上陣，為明天的個人全能競賽做好準備。

這次全中運，丁華恬嘗試把已經會的3個動作串連在一起，難度分6.5，蔡恆政希望她到了奧運可以做得更熟練，甚至挑戰世界前五，恬恬笑說：「今天是第一次在正式比賽做這套動作，感覺還可以，但有些點連結頓頓的，還是想把動作連結得更順暢，接下來個人全能也會再嘗試看看。」

蔡恆政對自子弟兵信心滿滿，認為這套動作如果熟練了，平衡木又是丁華恬最好的項目，若能在東京奧運完美演出，真的有機會拚進決賽，「我們去東京不是去玩的，一定會努力繳出佳績。」

(中時 )