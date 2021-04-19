林姓計程車司機2019年10月22日，駕車行經國道北上25公里處，因「三重靠右」標誌牌掉落路面，他駕車撞上並卡在車底，造成車輛底盤受損，因而向國道高路公路局北區養護工程分局求償，士林地院審結，認定養護工程分局對號誌牌管理有欠缺，依車輛損害程度以及營業損失，判決須賠償林姓駕駛7萬1647元，不得上訴。

林男為桃園機場排班計程車，事發當天晚間11點35分，駕車行經國道高速公路北向25公里300公尺處，撞上原本掛在南下車道的「三重靠右」標誌牌，導致車輛受損，修繕費6萬8000元，13天營業損失4萬9000元，依國家賠償法要求養護工程分局賠償11萬多元。

但養護工程分局則以案發前，中午12點多、下午1點多、2點多都有派事故處理小組巡邏，並未發現異狀，且由交控影像顯示，事發前有車輛變換車道閃避，可以證明是遭不明車輛撞擊掉落，經過8秒林男駕車撞擊，已有足夠的時間閃避，加上，養護工程分局轄區長達355公里，無法立即處理，事發後18分鐘已派員到場排除，養護工程分局管理上沒問題。

合議庭以國家設置公路供公眾通行，應保持暢通無阻，若有損壞之虞者，應採取必要措施，而事故標誌牌已經設置超過6年，經過風吹日曬，不能以當初設置無掉落可能，而免除管理的責任。並依交控影像光碟，事發前15秒，前車為了閃避掉落號誌牌變換車道，並無證據顯示，標誌牌遭撞擊掉落，不能以林男沒有閃避而歸責於林，認定養護工程分局須負起賠償責任。

(中時 )