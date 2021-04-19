鋼鐵搭航運飆，台股大漲逾百點再創新高！股王權王不爭氣沒關係，只要有鋼鐵、航運等傳產股就好成為盤面共識。

今天台股雖然因台積電(2330)及大立光(3008)雙王弱勢而以低盤開出，但市場顯然沒在管電子股，資金全面轉向航運類股及原物料個股，在市場買盤簇擁下，連鋼鐵都被燒得紅通通，航運股價也仗著高獲利持續飆速，原物料股行情熱呼呼，彰源(2030)、台航(2617)、和康生(1783)、榮剛(5009)、春源(2010)、中鴻(2014)、新興(2605)、大成鋼(2027)、榮運(2607)、華紙(1905)、萬海(2615)、燁興(2007)、新鋼(032)、益航(2601)、中櫃(2613)、聚亨(2022)、台船(2208)、官田鋼(2017)亮燈漲停作收，其中鋼鐵股在中鋼(2002)漲停帶動下共有25檔漲停，可說是一夫當關萬夫莫敵，電子股宛如棄嬰，漲停的僅有德微(3675)等少數個股，在傳產類股強攻下，台股指數開低走高以上漲逾百點作收，順利站上17250點，再創歷史新高，終場加權股價指數約17263.28點，上漲104.47點，成交量4403.74億元，OTC指數為211.21點，上漲0.47點，成交量726.63億元。

今天盤中上市各類股以鋼鐵類股表現最佳，上漲9.11%，其次是航運類股、電纜及玻璃類股，分別上漲7.37%、5.7%及5.7%，表現較差者為其他電子類股、半導體類股及電腦設備類股，其中其他電子類股下跌1.13%，半導體類股下跌1.04%，電腦設備類股下跌0.12%，生醫類股下跌0.15%；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股，上漲7.9%，表現最差為生醫類股，下跌1.6%。

就技術面來看，今天台股在傳產類股持續噴出驚驚漲下，指數開低走高，盤中指數一度逼近17300點，終場上漲104.47點，以17263.28點作收，再創台股指數新高；上週加權指數突破盤整格局跟隨美股創高，今天台股指數延續上週走勢再創新高，17000點關卡愈站愈穩，顯示市場資金充沛多頭欲小不易，目前短中長期均線呈多頭排列，技術線型轉強，多方格局未變，只要未出現重大利空前，台股指數仍望再挑戰高點。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，由於台股產業好轉層面擴大，科技產業持續正向發展且延伸至循環性產業，傳統產業及原物料產業亦同步好轉，帶動資金轉向傳產族群，大盤將延續多頭走勢，相關原物料需求及漲價題材仍具題材面資金動能。電子股部分，因疫情加速科技創新，半導體供應鏈仍處於結構性的供不應求，仍可持續留意包括5G、電動車等概念題材，此外，電子循環股獲利提升且股價低檔，亦可關注布局。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，目前全球基本面持續正向，在總體經濟方面，三月全球PMI數據持續成長，並升至十年高點，美國3月ISM指數達64.7，遠高於市場預期的61.3 和2月的60.8，也是1990年來單月最高數值，中國PMI也出現反彈，新訂單成長到53.9，已高於去年第四季的53.6。由於美國基礎建設計劃、全球解封加速經濟流動、企業支出上升等因素可望趨動未來數月PMI數據保持強勢。在半導體產業方面，外資在2021年度連續第三次調高今年全球資本支出，除台積電之前預告三年內資本支出至少1000億美元以外，英特爾的晶圓代工計劃也提到至少增加支出200億美元在相關廠務建設及設備，故相關設備族群可望受惠，在熱絡的經濟成長支撐下，台股可望維持強勢整理格局。

劉宇衡指出，雖然台股中長多格局不變，但短線仍需留意一些變數，包括：一、目前投入及產出物價兩者均已達到20年來最高數值，通膨隱憂仍在；二、目前半導體的資本支出密集度已高於2008年金融海嘯，並開始接近2000年當時科技泡沫時的數字，故後續市場對於重覆下單等議題將會更為敏感。由於台股短線漲多，任何雜音將使震盪加大，因此，在類股操作上，建議朝利基成長型、高股息等防禦性佳的個股優先布局，以長期配息穩定的標的為核心持股，並搭配殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，看好半導體相關、汽車零組件後市表現。

(時報資訊)