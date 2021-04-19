根據地震保險基金統計，全台有三縣市住宅投保地震險最低分別是連江縣1.19％、雲林19.15％、澎湖19.64％等都不到20％，而台東20.8％則是第四低。

中央氣象局地震測報中心統計資料顯示，今年規模5以上地震次數已經有12次，若跟歷年平均值比較算是多很多。因此，預估今年地震可能比去年還要頻繁許多。但目前投保基本地震保險的比率雖來到歷史最高，但全台還不到四成。

依地震保險基金統計， 截至2021年3月31日止，住宅地震基本保險全國累積責任額為新台幣5兆4424億餘元，有效保單件數為325萬多件，依據全國住宅戶數896萬戶計算，全國平均投保率已來到36.29％。

住宅地震基本保險每年保費1,350元，保額最高為150萬、另有臨時住宿費20萬元，對價值千萬元或億元的房子來說，保額雖不大，因此，民眾可視自身需求針對不足部分可向各大產險公司加保輕損、擴大地震險等地震系列商品。

(工商 )