行政院召開記者會，將宣布王國材接任交通部長｜2021.04.19

台鐵太魯閣號2日發生嚴重意外，釀造嚴重傷亡，交通部長林佳龍請辭獲准，將於20日卸任。據了解，行政院預計今（19）日宣布，交通部長一職，將由現任交通部政務次長王國材接任。對此，國民黨立委洪孟楷表示，以王國材的歷練，可以無縫接軌立即上手，所以他也會以最高標準要求王國材趕快執行業務，並要重拾人民對於交通部專業的信心。

對於交通部長人選確認由王國材次長接任，洪孟楷今在臉書發文表示，在此時臨危授命，王國材確實以專業度、經驗度、業務熟悉度來說，是意料中的人選。然而更以交通委員會委員身份呼籲，儘速要求接任的王國材執行，才能讓人民安心、也才能展現交通部應有的專業。

洪孟楷認為，王國材上台有3點是要立即執行的：

首先，懸缺近四個月的「台鐵局長」請最快速度派任。太魯閣號不幸意外，讓人民驚覺台鐵局長3個多月未核定人選，而人事鬥爭、派系角力傳聞不斷。一個機關沒有最高行政首長，下面螺絲怎麼有辦法拴緊。因此，破除外界疑慮，就應該從台鐵局長人事核定，並且提出真正有專業、有辦法、有魄力改革的人選開始。

第二，太魯閣號不幸意外及六年邊坡改善工程整檢討報告最快速度調查完畢，慎重向人民清楚交代！0402的意外至今快3個禮拜，但今日上午質詢次長及台鐵局、鐵道局人等，卻還是答不出六年邊坡改善工程有沒有人謀不臧的情況？調查主責單位說不清、調查方向講不明，十處的工地六處已經重新開工，但連工期是否有浮報都還無法確認，這樣的做法，已經不是「差不多」文化、根本是「造假」文化，當中法律責任、行政責任如果不釐清，只會使人民無法接受、身為民意代表更無法認同。

第三，交通部業務廣泛，且與人民每天通勤、往返、觀光、旅遊等息息相關，如何能用專業重拾人民對於交通的信心，很是關鍵，請王國材減輕過去的宣傳文化、回歸到本位的交通專業導向。

(中時新聞網)