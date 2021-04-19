在銷量增加與鋼價大漲激勵下，中鋼(2002)3月合併稅前盈餘為56.37億、月增46％，累計第一季合併稅前盈餘達到130.99億、年增610％，預估每股合併稅前盈餘約0.83元，雙雙創歷史新高。

陸3月對北韓出口較前兩個月總出口成長近400倍
《鋼鐵股》產品價續看漲 大成鋼Q2營運再拚高

(工商 )

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