在銷量增加與鋼價大漲激勵下，中鋼(2002)3月合併稅前盈餘為56.37億、月增46％，累計第一季合併稅前盈餘達到130.99億、年增610％，預估每股合併稅前盈餘約0.83元，雙雙創歷史新高。

(工商 )