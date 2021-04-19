中鋼3月份及第一季稅前盈餘 雙創單月及單季新高 15:232021/04/19 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在銷量增加與鋼價大漲激勵下，中鋼(2002)3月合併稅前盈餘為56.37億、月增46％，累計第一季合併稅前盈餘達到130.99億、年增610％，預估每股合併稅前盈餘約0.83元，雙雙創歷史新高。 陸3月對北韓出口較前兩個月總出口成長近400倍 《鋼鐵股》產品價續看漲 大成鋼Q2營運再拚高 (工商 ) #中鋼 #稅前盈餘 #第一季 #稅前盈餘 #鋼價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 想要超萌中鋼股東會紀念品 今天買來不及了 11:562021/04/19 財經 《電機股》美市復甦ING 力肯今年營收看雙位數成長 14:162021/04/19 財經 《半導體》車用及VCM新客戶雙助攻 順德業績旺至年底 10:522021/04/19 財經 和暢科技19日申請登錄興櫃股票 12:072021/04/19 財經 基本面轉佳 有助美股後市多頭行情 09:312021/04/19 財經 未上市櫃股票納最低稅負 及早因應 04:102021/04/19 生活新聞 《鋼鐵股》市況續旺＋減資助威 東和鋼鐵今年EPS戰高 13:252021/04/19 財經 《興櫃股》乾杯續攻館外商機 攜統一超再推聯名鮮食 14:332021/04/19 財經 多頭鐵嘴喊美股7月前再飆8％ 出場時機看他臉色 09:232021/04/19 財經 《半導體》德微自動化布局一波波 產能拚大增4成 08:532021/04/19 財經 打鐵趁熱 中鋼領軍鋼鐵股喊衝 13:122021/04/19 財經 財經熱門新聞 想要超萌中鋼股東會紀念品 今天買來不及了 - 財經 通膨元年遠離科技股？美分析師喊買這6族群：旺到明年 - 財經 長榮狂噴抱得住嗎？下船水手給1句忠告 - 財經 信義計畫區「最貴菜園」不作飯店了！ 富邦D1開發案 改蓋豪辦大樓 - 財經要聞 - 工商時報 獨家》準交通部長夫人是金融戰將 掌土銀台北分行 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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