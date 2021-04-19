儘管美國新型冠狀病毒疫苗接種率在全球居於領先，美國最高防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）今天表示有鑑國內太多人無視防疫措施，美國仍處於危險狀態。

法新社報導，美國達成全國半數成人至少打過一劑疫苗的里程碑，且從19日起只要滿18歲都可接種。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天估計，美國18歲以上者已有約1.3億人至少打過一劑，約佔全體成人的50.4%。

美國目前每週約能接種3000萬人。但佛奇說：「從7天平均數字看，我們現在每天的新增確診仍超過6萬例，這仍是不樂見的情況。我們仍要確保民眾不會太早鬆懈、避免過早宣布勝利，現在還不到時候。」

「紐約時報」報導，佛奇另對高比例的共和黨人會批評防疫限制措施、拒絕接種疫苗的情況感到氣餒，「他們既想放寬限制措施，卻又不想接種疫苗，根本就是矛盾，也毫無道理」。

佛奇在美國有線電視新聞網（CNN）週日談話節目「美國國情」（State of the Union）裡表示，CDC的專家顧問小組預計23日開會，屆時應會決定是否恢復嬌生（Johnson & Johnson）疫苗施打。

美國聯邦官員13日建議暫停施打嬌生疫苗，以調查幾位出現血栓的接種者是否與打疫苗有關。衛生當局接獲6名女性罹患血栓與血小板不足，6人都是在兩週內接種過第一劑嬌生疫苗，其中一人已死亡。6人的年紀約在18到49歲之間。美國約720萬人接種嬌生疫苗。

佛奇另在美國廣播公司（ABC）節目訪問時表示，雖然他不願在專家小組開會前下定論，但仍覺得接種後出現血栓是「異常罕見的情況」；他說相信應會恢復施打，不過可能會對使用嬌生疫苗加註一些限制或警語。

在此同時，歐盟藥品管理局（EMA）16日表示，經評估血栓相關資料後，預料20日仍會判定嬌生疫苗具安全性。不過一些歐盟官員已暗示，有鑑副作用問題與交貨延遲，歐盟很可能不會再訂購施打阿斯特捷利康（AstraZeneca）的新型冠狀病毒疫苗。

目前涉及血栓問題的嬌生與AZ疫苗，都是腺病毒載體疫苗；以mRNA技術製作的輝瑞（Pfizer）&BNT疫苗、莫德納（Moderna）疫苗則無相關問題。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1100419

(中央社)