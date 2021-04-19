粵港澳大灣區既合作又競爭，中國人民大學前副校長、中國資本市場研究院院長吳曉求指出，香港必需要有危機感和競爭意識，不能只等著中央給政策，尤其是其臨近的深圳、廣州的科技創新能力非常強大，提醒香港勿再抱持過去的優越意識。

吳曉求在博鰲亞洲論壇2021年會媒體見面會上被問道，海南自貿區正大力建設，會否影響或衝擊香港的地位？

吳曉求表示，粵港澳大灣區現在是中國非常重大的戰略，同時也把海南建設成全世界最先進最流行的自貿區，這是根據不同的特點、不同的任務以及不同的條件，制定相適應的區域性的發展戰略。

他指出，國家一方面重視粵港澳大灣區的建設和發展，另一方面要加大力度建設海南的自貿港，這是並行不悖的，而且是相互協調的。

吳曉求說，與此同時，很重要的一點是，香港要加強其經濟獨立的競爭力。

他稱，過去香港對國家改革開放發揮了重要的貢獻，包括它的貿易轉口重要的基地等，但是隨著中國的全面開放，這個作用在下降，所以香港必須在科技創新，以及金融和法律制度，甚至人才引進等都要做深度的思考。

至於廣州為代表的中國大陸內地城市，也要學習香港的一些先進的管理經驗，特別是成熟的法律制度等。

對於海南，吳曉求說，海南現階段最重要的，還是要加快改革開放的步伐，要進一步的解放思想，「應該說，一段時期了，我們解放思想是不夠的，我們的開放的力度是不夠的」。

他表示，既然確立了海南自貿港的特殊地位，它究竟向什麼方向走，要做深度的思考。

(旺報 )