金傳猛攻、外資連三買，大盤連攀三峰。上周五美股四大指數偏多，道指、標普500指數雙創新高，提振今日亞股多頭士氣。台股集中市場繼上周連兩日創高後，今早電力不足開低，所幸金傳挾原物料漲價等題材群起攻高，拉抬大盤盤中最高攻抵17294.15點、終場收17263.28點，雙雙改寫新紀錄，未計盤後及鉅額成交量，總成交值衝出史上第六大量4403.75億元，總計673家上漲、281家下跌、46家持平。

今日外資(不含外資自營商)買超7.0413億元，投信買超2.2155億元，自營商買超10.0942億元，三大法人買超19.35億元。本月以來外資買超329.01億元，今年以來3111.29億元。技術面，5日RSI為89.06，10日RSI為78.85；9日K值為91.43，9日D值為86.74；20日乖離率為3.92。

盤面上，今日電子族群在台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)三王皆墨下，整體偏空，半導體與其他電子類指皆跌逾1%，僅靠DRAM、面板族群及欣興(3037)、富鼎(8261)等少數個股撐場；鋼鐵軍團由老大哥中鋼(2002)領軍，帶隊大成鋼(2027)、中鴻(2014)、第一銅(2009)等21檔個股攜手攻頂插旗，激勵類指飆漲9.11%，扮演今日多頭總司令；航運股挾BDI運價指數大漲利多，長榮(2603)、華航(2618)順風疾駛，新興(2605)、榮運(2607)、萬海(2615)、裕民(2606)等11檔紛紛超車亮燈漲停；塑化第二季營運維持在高檔，PVC、EVA、SM、ABS產品利差穩定走堅，今日台苯(1310)、台聚(1304)、國喬(1312)、中石化(1314)、聯成(1313)等7檔聯袂漲停，也成為大盤攻高助力之一。

分析師指出，外資上周小幅賣超台股6.67億元，目前操作偏向觀望，主要買超標的為聯電(2303)、華航、華邦電等，投信則有減持中小電子股轉進傳產股的趨勢，為推升鋼鐵、塑化等原物料族群的重要推手。而4月下旬起，台美財報集中於重量級電子股，市場焦點可能轉回電子族群，其中20日蘋果舉辦春季產品發表會，21及23日分別是ASML及英特爾財報揭露，28日則是蘋果；台股部分，聯電、聯發科(2454)分別於28及29日舉辦，宜密切觀察其第二季展望及業績表現。

另外，瑞銀證看好台灣基本面持續擴張，一口氣將台股目標上修至17,470點。而目前外資圈最高估值為大摩的19,000點，距目前大盤的潛在漲幅約10%。大摩、瑞銀表示，目前台股評價已來到歷史高峰，繼續押注大漲的風險並不低，宜「選股不選市」。

(時報資訊)