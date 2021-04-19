中鋼(2002)受惠3月盤價續漲且出貨續增，3月自結合併稅前淨利56.37億元，再創合併報表以來的單月新高；比今年2月再增長46%，比去年同期虧損呈現大幅轉好；前3月自結合併稅前淨利130.99億元，比去年同期的虧損25.66億元大幅轉佳，每股合併稅前約賺0.83元。

受惠產品量價齊揚，中鋼3月營收再創佳績，單月合併營收368.94億元，月增23%、年增33%，創單月歷史新高，第一季合併營收978.21億元，年增26%，創102年合併報表來第一季同期新高。

受惠產品量價齊揚，產品利差擴大，中鋼自結3月營業淨利53.88億元，月增39%；自結合併稅前淨利56.37億元，月增46%，再創合併報表以來的單月新高，單月每股大賺0.35元。中鋼公司指出，鋼鐵事業群整體受惠鋼市復甦，銷售單價及數量持續攀升，且單價漲幅大於單位成本漲幅，帶動營業利益增加；另3月業外礦產投資收益有利，3月整體合併稅前淨利較上月增加17.86億元。

中鋼今年首季獲利比去年第四季加速，1月自結合併稅前淨利36.1億元，2月續月增7%至38.51億元，因3月盤價續大漲，3月自結合併稅前淨利衝上56.37億元。

中鋼第一季營收978.21億元，年增26%；隨著鋼價續揚，獲利更亮麗；受惠鋼價逐月調升，前3月自結營業淨利124.89億元，比去年同期的虧損23.79億元大增625%；前3月自結稅前淨利130.99億元，比去年同期的虧損25.66億元大增610%。

展望第二季，中鋼看好需求持續熱絡，4月內銷盤價續小漲，5月平均漲幅擴大至約8%；第二季內銷盤價持續上漲，可望帶動第二季營收及獲利續旺。

中鋼去年第四季自結稅前盈餘62.6億元，季增18.1倍，每股稅前盈餘0.4元。全年營運也順利達成獲利的目標。今年第一季稅前獲利130.99億元，再比去年第四季獲利大幅增長；法人看好第二季營收及獲利持續比第一季增長，上半年將比去年大幅成長，全年營運也比去年大幅成長。

展望下半年，中鋼指出，整體鋼市環境穩健向上發展，需求面穩健成長，成本面因煤、鐵及煉鋼所需副原料價格居高，以及採更環保製程等墊高煉鋼成本，均有助支撐鋼廠報價。

(時報資訊)