老牌飯店業者第一店(2706)2020年營運雖遭受疫情衝擊而下滑，但在租賃業務護體下均維持穩定獲利，公司亦維持穩健配息策略。股價今（19）日開高後放量穩揚，最高上漲3.91％至14.6元，終場上漲3.56％、收於14.55元，創去年6月中以來近10月高點。

第一店除了經營位於南京東路二段、開業已59年的第一大飯店外，亦持有位於南京西路的誠品生活南西館不動產。業外則透過持股48.21％的美國今日旅遊、持股30％的美國第一萬華2家轉投資公司，布局美國觀光飯店市場，每季按持股比例採權益法認列損益。

第一店2020年營收2.64億元、年減23.61％，為近17年低點。毛利率72.72％、營益率62.44％，為近3年低點。受業外收益銳減91.76％拖累，稅後淨利1.6億元、年減69.79％，為近17年低點，每股盈餘（EPS）0.32元。公司決議擬配息0.15元。

第一店本業主要經營旅遊服務及租賃業務，旅遊服務受疫情衝擊，營收減少52.06％至5509萬元，營業利益驟減98.86％至約50萬元，但仍維持獲利。租賃業務表現相對持穩，營收減少9.51％至2.09億元，營業利益減少10.44％至1.92億元。

而轉投資的美國今日旅遊，去年營運亦受疫情衝擊，稅後虧損35.34億元、較前年獲利237.55億元大幅轉虧。美國第一萬華稅後淨利8.88億元，則較前年虧損1.23億元顯著轉盈。合計第一店去年業外採權益法認列虧損4221萬元，較前年獲利3.52億元大幅轉虧。

第一店去年營運雖受疫情衝擊，但單季均維持獲利表現，在觀光飯店股中表現持穩。法人分析，除了住房業務有撐外，主要受惠租賃業務穩定挹注，除了誠品生活南西館外，飯店本館部分樓層亦租予餐飲業者經營，隨著下半年內需市場回溫，營運受衝擊程度亦降低。

(時報資訊)