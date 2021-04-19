19日，日本瑞薩電子(Renesas Electronics)最新說法，之前慘遭火吻的晶圓廠正在加緊趕工，希望在70天左右，就能恢復全部產能。

車用晶片電子大廠瑞薩電子，其遭大火吞噬的廠房於17日開始復工後，現正追加產能中，沒有其它意外的話，再70天應該就可以把失去的產量給補回來。

大約一個月前，因電流過大問題所引發的一場大火，把瑞薩電子在東京北部的那珂(Naka)廠變成灰燼，不僅燒毀23台機器，並將無塵室搞到一片烏煙瘴氣無法使用。

如今，這座300mm的12吋晶圓廠的產線又重啟，並加入投產行列。

初估，四月底時，瑞薩那珂廠的產能可恢復至正常時期的一半。瑞薩執行長也表示，再給瑞薩70天左右的時間，產能就可恢復如往昔般正常。

前陣子因為瑞薩火燒廠減產，加上搶不過消費性電子晶片，導致全球車用晶片荒更加雪上加霜。更糟糕的是，像是日產汽車與本田汽車，本來要歡喜迎接汽車訂單回流，但無奈手頭晶片不夠使用下，只能忍痛減產。

日本瑞薩電子晶片產品，用於車用微控制器上，占全世界約三分之一左右市場。據悉，瑞薩電子正亡羊補牢地，在廠房內安裝新式滅火器，就是要避免重蹈覆轍。

瑞薩能這麼快復工，日本政府也功不可沒。瑞薩剛發生祝融事故時，日政府也呼籲設備製造商，幫忙瑞薩電子儘快恢復生產，並也廣徵海內外能提供零組件與器具的廠商大力協助。

(時報資訊)