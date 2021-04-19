中南部昨天終於下了一點雨，蔡英文總統今天提醒，目前的雨量依然不夠解除旱象。從4月16日起，桃園全日減壓供水。4月23日起，新竹工業用水大戶節水13％，台南及高雄節水11％。她呼籲大家齊心協力，「一起多省水、多找水、多調水，我們才能度過這次罕見的百年大旱」。

蔡英文在臉書表示，面對台灣百年大旱，我們嚴正以待，很多人看到昨天中南部的降雨都很振奮。但目前的雨量依然不夠解除旱象，我們會密切觀察天氣，在有降雨機會時，適時啟動人工增雨，盡量在集水區增加雨量，來緩解水庫乾旱之急。

她感謝經濟部的水利同仁，這段時間以來，日夜努力，透過多元方式新增抗旱水源。也感謝水公司、中油公司以及民間廠商齊心協力，發揮所長，從伏流水、建築工地地下水、抗旱深井水源，盡可能多方運用，就是為了要幫大家多找水。

她說，要解除旱象真的相當不容易，省水還是不能鬆懈，所以，省水力道也必須再提升！從4月16日起，桃園全日減壓供水。4月23日起，新竹工業用水大戶節水13％，台南及高雄節水11％。

蔡英文指出，從4月6日開始實施的中部地區供五停二節水措施，達到節水15％的目標，感謝大家配合，接下來也要請大家一起繼續多省水。只有大家齊心協力，一起多省水、多找水、多調水，我們才能度過這次罕見的百年大旱。

(中時 )