109學年度科技教育創意實作競賽日前在高雄國立科學工藝博物館舉辦，新竹縣參賽的國中小表現亮眼，其中六家國小學生以結合人工智慧與物聯網功能的「Mamalux AIoT曬衣架」，可解決下雨或工作太忙時沒人收衣服，及陰天衣服未乾問題，勇奪生活科技國小組金牌獎！

縣府教育處指出，科技教育創意實作競賽分為「生活科技組」、「資訊科技應用組」及「機電整合組」，各縣市先進行初賽後，推薦績優隊伍代表參賽，共有120隊菁英好手卯足全力爭取最好成績。

生活科技組指定題目為「曬衣架」，須至少結合1種功能以上或有創意功能的曬衣架，透過各式工具、機械結構設計的運用，六家國小設計的「Mamalux AIoT曬衣架」，是將衣服掛上衣架後，可自動展開，保持合適寬度，達到衣服快速乾燥的效果。

如果偵測到下雨，會自動展開遮雨棚擋雨，同時偵測衣服是否曬乾，如果衣服未乾，會自動開啟烘乾裝置，烘好後一鍵就可以輕鬆收衣服，奪下國小組金牌獎。

另外，博愛國中以「居家安全」利用AI人臉辨識與RFID自動開啟大門，同時針對常見有害氣體，如一氧化碳、煙霧等進行偵測，拿下資訊科技應用國中組銀牌獎。

博愛國中的「植物生長系統」，以節能省水養護植物角度發想，透過網路資料收集與實際驗證，獲得機電整合國中組銅牌獎。

另外，安興國小的「智能垃圾桶」獲得資訊科技國小組佳作、竹仁國小和興隆國小的「護眼神器」獲機電整合國小組佳作。

(中時 )