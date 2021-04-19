33歲莊男12日上午10時於三重區河邊北街手持一包物品東張西望，遇上巡邏警方盤查，莊男出言不遜挑釁並對警方咆哮，警方依社會秩序維護法妨礙公務對莊男法辦；莊男事後向台灣民眾黨議員徐立信投訴，徐立信19日於北市開設記者會，批評警方執法過當，三重警方調查回應，該警方無執法過當行為，未來會精進應對態度。

莊男12日上午10時，於三重區河邊北街手持一包物品東張西望，遇上三重區長泰派出所警方黃川煜、賈晴羽等2人巡邏，因莊男形跡詭異，因此2名警方上前要求莊男出示證件，未料莊男態度不屑，一再對警方咆哮「你查阿！快阿！查阿！」。

「查一下身分而已」女警員安撫莊男，但莊男仍不斷跳針說，「查什麼身分？」、「是要查什麼身分？」、「我有違法嗎？我是有違法嗎？」，最後被警方帶上車，依社會秩序維護法妨礙公務將莊男移送法辦，莊男憤而向北市議員徐立信投訴，批評三重警方執法過當。

三重警方19日下午召開記者會回應表示，本分局日前執行治安熱點簽巡盤查時，發現莊民徘徊該處、行跡可疑，警方上前盤查，未料莊男遇警盤查，大聲咆哮，經警方制止仍未收斂，後經調查警方執法並無不當，請支持警方嚴正執法，本分局也會不斷加強員警各項執勤技能及精進。

(中時 )