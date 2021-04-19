乾旱持續，不少水庫都瀕臨見底，近日有空拍玩家發現，過去有「珊瑚潭」美譽的烏山頭水庫，因水位下降露出大片沙洲，沙洲邊緣還有一座「石鋼琴」，特殊美景令不少人感嘆「這是美的警訊」。

位於台南市六甲區官田區的烏山頭水庫，水面積1300公頃，集水區林地面積高達6000公頃，是台灣最大的人工湖，因為潭面蜿蜒曲折，水中小島點綴其間，從空中俯視，宛如碧綠的珊瑚礁，因此又有「珊瑚潭」的美譽。但近來因久不降雨，鳥山頭水庫蓄水率僅剩34.9%。

空拍玩家沈統斐昨（18）日在個人臉書分享空拍照，指烏山頭水庫中央因水位下降，露出大片沙洲，沙洲的邊緣又出現一大塊土黃色的混泥土，從空中看外型宛如一架鋼琴，沈統斐說，這是因久旱未雨才有的現象，水情非常吃緊，呼籲大家共同來節約用水。

「石鋼琴」其實是涼亭基座的一部分，10多前因土石流失而倒塌，基座至今都沒拆除，形成民眾今天看到的「石鋼琴」。（圖／空拍玩家沈統斐授權提供）

照片在臉書曝光，許多網友也紛紛留言，「看了真得都好擔心，無水可用該怎麼辦？」、「看了真的好焦慮」、「希望聽到下雨的聲音」、「快下雨把它變愛琴海」，也有人感嘆這樣的美景，是一種警訊。

烏山頭水庫過去又有「珊瑚潭」的美譽。（圖／翻攝自交通部觀光局西拉雅拉國家風景管理處）

烏頭山管理處表示，「石鋼琴」過去是涼亭基座的一部分，該沙洲的面積本來比較大，因此有涼亭造景，10多年前涼亭因土石流倒塌，基座至今都沒拆除，形成民眾今天看到的「石鋼琴」。

(中時新聞網)