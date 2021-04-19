為了聯手防堵新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，蘋果（Apple）與Google在2020年4月份宣布合作，將透過釋出iOS以及Android雙平台皆可適用的API，讓相關機構可以整合在疫情追蹤相關app中；第二階段則是將此技術內嵌在系統底層，透過藍牙技術來進一步追蹤、管控疫情擴散情況。如今，這項服務台灣終於可以使用囉！

由衛生福利部疾病管制署與台灣人工智慧實驗室共同研發的「台灣社交距離」app，稍早前正式推出，提供iOS版以及Android版本，代表當前iPhone以及Android手機用戶皆可使用。透過這一項工具，你就可以了解到過往是否有與確診患者在短距離內接觸過。

以Android用戶為例，下載「台灣社交距離」app後，再在手機中開啟「接觸通知」的功能，即可在近距離接觸過確診患者的前提下，接收到通知。而蘋果已經在iOS 13.7釋出COVID-19暴露通知的功能，並且也針對無法升級到iOS 13的設備釋出iOS 12.5.1，增加了這項功能。iPhone用戶下載「台灣社交距離」app後，在app中授權啟用接觸通知的功能，即可使用。

根據app說明，「台灣社交距離」開發的目的是為減少疾病傳播，並且進而保護你所關懷家人。app不需要註冊就可以使用，且不會上傳任何資料，僅使用手持裝置之間彼此藍牙訊號的強弱來計算使用者之間的距離。這一項去中心化的服務會將接觸闊的手持裝置隨機ID儲存在各自的手持裝置中，並且用嚴密技術將資料去識別化，來保護使用者隱私。

而若是此app的使用者確診具傳染性的疾病，他可選擇將將手機的隨機ID發布出去，而曾經與他的手機有過近距離接觸，且維持一段時間的人，就會收到通知，且無法藉此得知此人是誰。也就是能在保護使用者的前提下，同時保護公眾的健康。

(科技)