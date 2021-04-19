（圖為20日將卸任的交通部長林佳龍，19日赴交通部記者室向媒體道別。圖／郭建志攝）

林佳龍向大家致意。（趙雙傑攝）

交通部19日下午替部長林佳龍舉辦惜別會，林佳龍會前特意赴記者會向交通部主線記者告別，他強調，接下來將持續以另一個角色協助交通部推動政策，也相持續陪伴台鐵，至於下一步，他委婉地說，他現在要做的是去放空，「放得越空，吸收能量越大」。

談及心情，他說，接任部長兩年多，他的人生體驗很深，也學習很多，現在要給自己時間好好放空，吸收很多能量，「人生總是要停下來讓事情發酵」。他強調，放越空，吸收能量越大，他將會搭鐵路環島，深入台灣各地走透透。

對於部長任內的未竟之功，是否有期許給下一任接棒者？林佳龍認為，交通部的政策都是團隊一起形成的，大家在政策面都很有共識，現在交通部整個都動起來，也有共同願景藍圖，現在仍是同一個執政團隊，言下之意對接棒者很有信心。

不過談及交通部未來的挑戰，林佳龍認為，第一是數位時代下需要數位治理的迫切，因此投入智慧交通才能找到解答。第二是中美衝突，使得供應鏈重組，對於交通運輸、觀光產業都是挑戰。第三則是疫情衝擊，一隻病毒就可以改變人際間的互動模式、陸海空具體運輸，甚至是改變看不到的網路。

至於有哪些希望可繼續推動的政策，是環島鐵路網？人本交通？他語帶保留、笑著說，請看他即將修訂出版的《交通彩繪家》一書。

林佳龍說，他離開後將從其他角度協助交通部，以台鐵事件來說，他將繼續做志工，透過一系列的作法陪伴台鐵，特別是面對國家這麼大的災難，如何協助民眾從創傷走出，是很大得挑戰。林佳龍也引述聖嚴法師的名言「面對它、接受它、處理它、放下它」就是他的處事原則。

擔任部長兩年多來，媒體詢問下，林佳龍也說，他也瘦了不少，過去皮帶還可剩兩孔，現在已經勒緊到最後一格。不過為了公務而瘦，他也妙喻說是「衣帶漸寬終不悔」，未來也歡迎大家到台中，到他所建立的光合基金會敘舊。

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