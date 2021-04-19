LED導線架廠一詮（2486）擬辦理現金增資2萬張，每股發行價格暫定28元，估可募集5.6億元資金，未來將用於償還銀行借款及充實營運資金。

受到產業景氣不佳，去年還有新冠肺炎疫情衝擊，一詮2020年持續繳出赤字財報，全年營收雖然年增14.44％，以42億元創下四年以來新高紀錄，然而本業仍虧損4,700萬元，加上業外虧損8,400萬元，累計全年稅後淨損1.48億元，每股稅後淨損0.75元，為連續第六年赤字。

(工商 )