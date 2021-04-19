LED導線架廠一詮（2486）擬辦理現金增資2萬張，每股發行價格暫定28元，估可募集5.6億元資金，未來將用於償還銀行借款及充實營運資金。
受到產業景氣不佳，去年還有新冠肺炎疫情衝擊，一詮2020年持續繳出赤字財報，全年營收雖然年增14.44％，以42億元創下四年以來新高紀錄，然而本業仍虧損4,700萬元，加上業外虧損8,400萬元，累計全年稅後淨損1.48億元，每股稅後淨損0.75元，為連續第六年赤字。
(工商 )
LED導線架廠一詮（2486）擬辦理現金增資2萬張，每股發行價格暫定28元，估可募集5.6億元資金，未來將用於償還銀行借款及充實營運資金。
受到產業景氣不佳，去年還有新冠肺炎疫情衝擊，一詮2020年持續繳出赤字財報，全年營收雖然年增14.44％，以42億元創下四年以來新高紀錄，然而本業仍虧損4,700萬元，加上業外虧損8,400萬元，累計全年稅後淨損1.48億元，每股稅後淨損0.75元，為連續第六年赤字。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。