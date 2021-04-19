弘光科大舉辦「高級現成物與裝備檢查」展覽，展出10位年輕新銳藝術家作品。（陳淑娥攝）

弘光科大藝術中心舉辦「高級現成物與裝備檢查」展覽，10位新銳藝術家展出獨具個人風格作品，包括用石油創作的周世雄、號稱「台灣塗鴉界被檢舉最多次」塗鴉藝術家黑雞先生及參與臉書台灣總部塗鴉的DEBE，他們把小時候玩具當創作元素，讓師生大開眼界。

創意產業系副主任吳振廷表示，這次邀請台灣藝術大學美術系講師李承道擔任策展人，請來不同領域10位年輕藝術家展覽，有王建揚、呂英菖、周世雄、葉怡利、張育嘉、黑雞先生、DEBE 、太空設計、小高潮色計事務所、1982小時候，藝術家陳列出最精華作品，有些是陪伴他們童年的公仔，甚至是創作草稿，展期即日起至5月12日。

李承道指出，展出的藝術家作品雖不同，但彼此之間卻以玩具當作共同符號。1982小時候展出的作品以日本哥吉拉為主，也創作出獨特藝術玩具「好吉拉」系列，把老玩具翻新。

張育嘉說，這次展出的作品創作媒材很多，有版畫、雕塑、繪畫等，每件創作與他生活點滴有關，例如體操選手系列作品，在美國駐村時的居住地有熊出沒，因此加入熊的圖樣，轉到紐約時覺得城市危險，便讓作品穿上了太空裝，透過創作讓大家看到環境差異如何成為作品的一部分。

同樣有很多國際駐村經驗的葉怡利讓雕塑品與現成物結合，把棕刷當作是創作元素，變成獸的耳朵或尾巴，將樂高玩具搖身變成作品物件之一，強調景中造物，物中造景創作方式。

另外，呂英菖展出家庭生活點滴的個人創作；周世雄以石油桶展示作品；黑雞先生則用醜陋肥胖男子的塗鴉創作，探討美跟醜的價值觀，DEBE用噴漆罐及收集的礦石佈置，展現自己塗鴉的作品，每一位種展出都極具獨特性，深受師生喜歡。

學生李沂芯說，看了展覽後覺得內心很激動，她把自己融入在藝術中，感覺身歷畫作作品中，不同的藝術家帶來很多啟發，讓她知道未來該怎創作。另一位學生陳巧芸說，展覽內容很豐富，作品、色彩都很大膽，尤其喜歡黑雞先生的作品，「我覺得很酷，很棒的展覽。」

(中時 )