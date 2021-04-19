合暢科技(6825)送件申請上興櫃；聯寶(6821)亦將於4月20日上興櫃掛牌。

合暢科技成立於103年12月，主要業務為工商業用電腦硬體、軟體相關產品設計、製造及銷售，董事長為周邦基，總經理為陳逸炘，目前股本為1.1億元，109年合併營收為1.75億元，稅後盈餘為330萬元，每股盈餘為0.38元。

除合暢科技送件，由康和證券、凱基證券及永豐金證券推薦的聯寶也將於4月20日上興櫃掛牌。

(時報資訊)