《櫃買市場》聯寶20日興櫃掛牌 合暢科技送件申請 15:412021/04/19 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 合暢科技(6825)送件申請上興櫃；聯寶(6821)亦將於4月20日上興櫃掛牌。 合暢科技成立於103年12月，主要業務為工商業用電腦硬體、軟體相關產品設計、製造及銷售，董事長為周邦基，總經理為陳逸炘，目前股本為1.1億元，109年合併營收為1.75億元，稅後盈餘為330萬元，每股盈餘為0.38元。 除合暢科技送件，由康和證券、凱基證券及永豐金證券推薦的聯寶也將於4月20日上興櫃掛牌。 和暢科技19日申請登錄興櫃股票 《晨間解盤》日KD超買 提防震盪(日盛投顧提供) (時報資訊) #聯寶 #興櫃掛牌 #合暢 #送件申請 #將於 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤中解析》傳產帶頭衝 大盤續攀峰 12:002021/04/19 財經 《類股》鋼市熱爆 漲停秀不停 11:262021/04/19 財經 《興櫃股》乾杯續攻館外商機 攜統一超再推聯名鮮食 14:332021/04/19 財經 《基金》富邦越南ETF掛牌首日 漲幅、溢價均逾1成 14:332021/04/19 財經 全大運聖火首度上高空 成大推運動科技創新 12:472021/04/19 寶島 半導體續旺 瑞信捧五指標股 04:102021/04/19 財經要聞 《半導體》併台灣聯測強身 矽格放量勁揚 13:422021/04/19 財經 台北郵局公辦都更 正式啟動 04:102021/04/19 財經要聞 實體電商崛起 搶855億商機 04:102021/04/19 產業．科技 台灣下一座護國神山 04:102021/04/19 時論廣場 電子股接棒 法人喊台股衝萬八 04:102021/04/19 社會新聞 財經熱門新聞 想要超萌中鋼股東會紀念品 今天買來不及了 - 財經 通膨元年遠離科技股？美分析師喊買這6族群：旺到明年 - 財經 長榮狂噴抱得住嗎？下船水手給1句忠告 - 財經 信義計畫區「最貴菜園」不作飯店了！ 富邦D1開發案 改蓋豪辦大樓 - 財經要聞 - 工商時報 獨家》準交通部長夫人是金融戰將 掌土銀台北分行 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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