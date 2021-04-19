南俊國際(6584)今年第1季在美國大型資料中心新客戶的伺服器導軌新產品帶動下，單季營收年增16.6％，第2季新客戶拉貨增加及北美其它地區的工具櫃、家電、廚櫃等客戶下單逐漸恢復正常，法人看好今年營收將逐季走高。

南俊是鋼珠導軌製造商，產品應用於金屬或木製辦公傢俱、檔案櫃、居家書櫥衣櫃、廚具浴櫃、工具機櫃、醫療櫃、POS收銀機、白色家電、影印機、汽車、ATM自動提款機、工業電腦、伺服器及其週邊設備等。

根據研調機構DIGITIMES Research指出，未來5年在公有雲服務、高效能運算（HPC）、AI應用以及5G電信資料中心等需求驅動下，預計2020至2025年全球伺服器出貨量年複合成長率（CAGR）將達6.7％，有助於伺服器導軌的長期需求。

南俊過去切入美國一家伺服器品牌廠商伺服器導軌產品，今年市場需求火熱，出貨明顯放量；另外，美國四家大型新資料中心客戶其中一家去年下半年開始供貨，今年第1季持續擴量，整體營收來自伺服器產業營收攀升，帶動第1季營收繳出年增16.6％的成績。

該公司也積極與四家大型新資料中心的一家新客戶接洽新的訂單及開發專案，有機會在明年產生營收貢獻。通常一家大型資料中心至少是四年長約，當中還會投入新專案開發，出貨量跟著新舊訂單加疊，假若下半年再取得新的資料中心訂單，未來幾年伺服器產品出貨可期，營收占比也會放大。

2020年第4季以來鋼價持續飆升，公司主要原料來自於中鋼，因此也跟客戶協商，針對部分產品調漲價格，以維持利潤。

(時報資訊)