19日日本股市中，市場雖對半導體產業樂觀，但新冠疫情卻有升溫趨勢，在多空拉鋸下，日經指數收29,685.37點，上漲2點，漲幅為0.01%。東證指數收1,956.56點，下跌4.31點，跌幅為0.22%。

為了解決全球晶片短缺問題，上周，日本與美國同意在半導體供應鏈相互合作，受益者為化學與工業相關日企。然而，日股利空還是新冠疫情。因為擴散率有增高趨勢，東京也正考慮，是否要發布新的緊急狀態。

同時，股市另一個利空因素，是新冠疫苗接種率，未能大幅增加所致。

Pictet資產管理表示，可歸納幾個原因，外資要買進或賣出日股而舉棋不定。像是，現正舉行的美日高峰會，究竟會帶來怎麼樣的衝擊或影響。今夏東奧到底要不要復賽，以及日本疫苗接種率太低，目前疫情又有擴大跡象。

日經中，漲幅最大的是勝高(Sumco)，漲幅為5.66％，其次是雅瑪多運輸(Yamato Holdings)，漲幅為3.23％，然後是精工愛普生(Seiko Epson)漲幅為2.98％。

同時，表現最差的為資生堂（Shiseido），下跌4.13％，其次是全日空（ANA Holdings）跌3.64％，以及東寶（Toho）跌3.38％。

東芝（Toshiba）下跌4.35％，根據日經(Nikkei)報導，歐洲資本業者CVC Capital Partners，將延遲提交正式收購書來買斷東芝。

(時報資訊)