新冠肺炎疫情為科技股創造的榮景雖然不會永遠持續下去，但也還沒有到結束的時候。調查顯示，在經歷2020年的業績噴發後，今年科技業仍可望保持強勁的營收與獲利成長。

新冠肺炎疫情期間實施的居家防疫措施及遠端上班上課的生活型態，帶動了電腦設備、網購消費、網路基礎設施與雲端服務等科技需求蓬勃成長，結果就是科技公司未來幾年才會有的成長，提前在2020年和部分2021年引爆。

現在投資人最關注的問題，是這樣的加速情況是否會帶來更多的增長，或是在經歷非凡的2020年之後，這樣的榮景終將消退。目前看來，2021年似乎將繼續這樣的成長趨勢，但投資人仍將密切關注企業的盈餘、營收和財測，以確保這條成長之路不會崩壞。

科技股即將開始發布今年第一季財報，根據FactSet所做的調查，標普500指數科技成份股首季獲利平均估將較去年同期成長22%，而標普500指數所有成分股整體獲利估將成長30%。

去年第二季是第一個整季都受到疫情影響的季度，當時部分科技公司的成長速度相當驚人，這些公司今年第二季業績與去年同期相比時可能不會太好看。

華爾街分析師預估，標普500科技股今年全年盈餘將較2020年成長18%，遠優於去年的成長8%。包括Alphabet旗下谷歌、臉書和推特等網路與社群類股，今年盈餘估將成長近20%。網飛今年盈餘估將成長62%，稱霸娛樂類股。

FactSet數據顯示，科技股今年第一季營收平均將較去年同期成長近16%，全年可望成長11%。

調查顯示，電商和雲端領域仍將迎來最強勁的增長，而亞馬遜同時在這兩大領域占有領先地位。被列入非必需消費品類股的亞馬遜，其全年盈餘估將成長15%，不過，該公司去年盈餘暴增84%。亞馬遜今年營收估將成長23%，亦較去年的成長38%放緩。

疫情期間崛起的明星股Video Communications Inc，也將見到其超高成長率放緩。Zoom上年度（截至2021年1月底）營收成長率高達325%，雖然今年成長可能放緩，但成長力道仍將驚人，預計本財年（截至2022年1月底）營收將增長43%，達到38億美元。

以季度來看，Zoom的成長速度估將在其第一財季（截至4月30日）之後開始放緩，其第一季營收成長率估將到頂，達到約176%，並在之後的季度回落至2位數增長。

硬體仍將是熱門商品，IDC分析師Ryan Reith表示，即使世界開放了，與PC相關的成長趨勢大多將持續下去。IDC預估2021年PC市場將成長18.2%，優於去年的成長12.9%。消費者和學生將成為PC需求最大的驅動力。不過IDC預測，PC市場的成長將於明年起開始放緩，預期2020年到2025年的複合年成長率為2.5%。

根據FactSet估算，在PC與印表機業務帶動下，惠普2021財年營收估將成長約7%，達到608億美元，創下2018財年以來最大增幅。

摩根大通分析師Paul Coster表示，惠普下半年的業績與上年度同期相比可能較為吃力，但經濟重啟應該能推動其商務產品業務。

至於消費者產品巨頭蘋果，其Mac電腦和iPad平板在去年疫情期間大賣，但今年iPhone將重新成為公司的成長引擎。在新機型與5G功能帶動下，今年度（截至9月底）iPhone營收估將增長27%，達到1,760億美元，扭轉上年度的下滑3%。本財年Mac營收估將僅成長6%，較上年度的成長11%大幅放緩，且遠落後iPhone的營收成長。

總體而言，新iPhone將帶動蘋果本財年營收成長21.3%，遠優於上年度的成長5.5%。

在半導體產業部分，標普500指數中的晶片公司大多仍可望在今年首季實現2位數的營收成長，少數個股的全年營收也可望實現如此強勁的增長。

今年結束之前，成長動能最強勁的是超微（AMD）、應材、泛林（Lam Research）、輝達（Nvidia）和高通。另一方面，英特爾將是少數第一季營收下滑的晶片股，其首季營收估將減少近8%。第一季通常是英特爾的淡季。

(時報資訊)