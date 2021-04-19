由於美國加州州長紐森遭民眾連署罷免，目前累積的簽名已經超過200萬份，加州最快將在8月再選州長，不少人已經公開表態要參加選舉，其中40歲巨乳AV女星瑪麗凱莉（Mary Carey），也宣布將第三度參選，還聲稱自己這次已經準備好了，頓時掀起熱議。

綜合外媒報導，瑪麗凱莉過去就曾參選過加州州長，分別是2003年與2006年，第一次無懸念落選，第二次則是因家庭因素臨陣退選，如今她宣告要三度參選也表示，過去她還太年輕，但這次已經不一樣了，「是時候讓一位非主流的政治家用一種新的態度來領導美國了。」

瑪麗凱莉也釋出政見，主打要改革推進娛樂產業與高科技產業，提供幫助給那些受到疫情影響的小企業，還會為街友提供戒毒中心，瑪麗凱莉信誓旦旦地保證，「我也可以向各位保證，不用多久，所有加州人民都會對我的工作表現感到滿意的。」引起外界熱議。

事實上，擁有O罩杯的瑪麗凱莉曾演出多部色情片，2003年參選州長純粹是宣傳手段，當時她提出政見「手槍換情色」(Porn for Pistols)，希望解決槍枝氾濫的問題，僅獲得2536票，但也因此，她在2005年受布希總統的邀請到白宮參加晚宴，成為美國史上首位與總統共進晚宴的AV女優，瑪麗凱莉也坦言，她這次是認真的。

(中時新聞網)