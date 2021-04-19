大陸外交部發言人華春瑩宣布今天宣布，大陸領導人習近平將於4月20日應邀以視訊方式，出席博鰲亞洲論壇2021年年會開幕式並發表主旨演講。

包括智利、印尼、寮國、韓國、新加坡、越南、柬埔寨、紐西蘭等14國國家領導人，以及第75屆聯合國大會主席博茲科爾、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃等國際組織負責人，也將應邀以視訊方式出席年會。

另一方面，往年前副總統蕭萬長會以兩岸共同市場基金會名義率團參加博鰲論壇，今年因為疫情考量，兩岸共同市場基金會完全沒有派人參會，此外，台商與會意願也很低。

此前在國台辦記者會上，被問道今年博鰲論壇恐無「兩岸元素」，大陸如何在後疫情時期推進兩岸經貿交流？

國台辦發言人馬曉光表示，今年的論壇年是以「線上線下結合」的方式進行，由於受疫情等因素影響，台灣方面出席的嘉賓較以往減少，這並不妨礙兩岸工商界利用這個平台獲取信息，開展交流。

他說，今年博鰲年會的議題包括了雙循環、金融開放、碳中和、數字經濟，還有可持續發展等熱點議題，這會為深化兩岸經濟發展，台商台企來大陸發展，提供很多機遇和空間。

馬曉光表示，兩岸經濟合作发展有很多渠道、很多方式，不會僅因為這次論壇沒有台灣方面的代表團參加就會受到影響。我想，隨著大陸推動高質量發展，隨著兩岸同胞交流往來的不斷深入，兩岸的經濟合作也會越走越深、越走越實、越走越好。

(旺報 )