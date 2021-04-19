屏東市仁愛國小籃球隊在缺乏風雨球場等硬體設施挹注下，在全國賽中過關斬將、拿下季軍佳績。（林和生攝）

屏東市仁愛國小籃球隊成軍短短8年，克服先天身高不足、沒有適合練習場地等劣勢，靠著球員熱情與教練信任，在日前完賽的全國少年籃球錦標賽Ｕ12組中，驚險拿下全國第3名，創下歷年來全國賽最好成績。

籃球隊教練郭亞軍說，學校球隊屬於社團性質，採自由參加，僅靠早自修與每天放學後2趟短暫練習，且受限校內並無風雨球場，只要遇到下雨天，或冬季太陽提早下山，就無法繼續練習；加上全隊平均身高150公分，站上去幾乎每個對位都矮對手一個頭，缺點展露無疑。

全台80幾支隊伍，各個來勢洶洶，郭亞軍笑說，原本不抱太大期望，只給球員挺進16強目標，沒想到小球員一上場拚勁十足，用速度彌補高度不足，加上用腦袋打球，竟一路過關斬將。

16強關鍵一役，後衛蘇靖安以個人優異表現，力抗北部強權埔墘國小，獨拿21分，最終以38比27順利晉級，蘇笑說，因為阿嬤跟阿姨特地北上加油，想以好表現讓長輩覺得驕傲。另季軍賽則是一路落後，最後2分鐘在後衛賴柏宇一次抄截，開啟一波八比零攻勢，最終反敗為勝，拿下季軍。

郭亞軍把好表現歸功於球員，他說，「專業有辦法練習，熱情卻無法培養」，這群參加社團的球員都是熱愛籃球，因此知道自己先天不足，更靠頭腦打球，感謝學校不給球隊壓力，贏球很開心，輸球就回去再練。

這次獎盃讓學生知道自己做的到，未來目標則是放在5月即將到來的全國國小籃球聯賽，能走到哪裡並不知道，只能說每次出賽都是期待。

(中時 )