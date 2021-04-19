大陸表明保持對經濟恢復必要支持力度，A股19日先跌後升。上證指數高收近1.5％，連升兩日。市場交投活躍，兩市成交合計較上日增至人民幣（下同）8,615億元。

上證指數早段曾跌12點或0.36％，低見3,414點，其後止跌回升，最多升52點或1.53％，高見3,479點，全日收市報3,477點，升50點或1.49％，成交3,684.72億元。

深成指走高，全日收市報14,117點，升397點或2.89％，最高見14,121點，升400點或2.92％；低見13,667點，跌52點或0.39％，成交4,930.66億元。

滬深300指數報5,087點，升120點或2.43％；創業板指數報2,898點，升115點或4.14％。

各類股普遍走高，有色金屬、化工股升逾3％；金融、鋼鐵股升逾1％；煤炭、電力、水泥、房地產、石油股走穩。

大陸國家發改委表示，將持續跟蹤分析國內外形勢變化，科學精準實施宏觀調控，保持對經濟恢復的必要支持力度，實施好結構性減稅等措施，加強原材料等市場調節，緩解企業成本壓力，保證經濟運行在合理區間。

(工商 )