美國1.9兆美元刺激方案落地後，市場紛紛上調美國的經濟成長潛力，Fed與OECD皆預期2021年美國GDP成長率高達6.5％，創數十年來最快增長速度。中租基金平台表示，根據Bofa Global Research指出，價值股相對成長股的10年年化報酬仍深度落後，價值面仍有充裕的發揮空間。

中租基金平台副總經理蘇皓毅表示，景氣增溫下，通膨預期自然水漲船高，美債殖利率持續震盪上升，股市風格轉換的趨勢也持續進行中。3月份，美十年債利率上升28個基本點至1.746％，股市震盪走高，MSCI全球指數上漲3％，S&P500指數上漲4％。股市風格轉換持續，價值股表現勝於成長股，羅素3000價值指數上漲5％，羅素3000成長指數1％。科技股為成長股代表，類股表現在殖利率上升的環境中相對壓抑，那斯達克指數1％。

蘇皓毅指出，這次全球政策重心轉向對一般民眾的直接救助，疫情居家封鎖與大量刺激政策挹注，人們對部分商品如電子產品、醫療保健、居家用品及網購消費等需求立即性的增加。累積達1.6兆美元的超額儲蓄，加上工資可望在勞動市場迅速反彈的疫後時代裡上升，意味著2021年消費增長將得到工資收入與轉移支持的支持，需求激增預期會使資源更形緊張，不可避免地導致通膨上升。除了來自需求面的壓力，供給側緊張也是價格上揚的原因，如缺乏足夠材料因應復工、全球積壓訂單高漲，以及因疫情限制的港口擁堵、航運延誤與貨櫃供應不足等供應鏈中斷問題。

蘇皓毅表示，市場資金轉向景氣復甦股與價值股，樂觀的經濟前景推高通膨預期與利率，走升的利率收斂了成長股的高估值，科技股表現暫失光環，轉由價值股、景氣復甦股比重較高的美股道瓊指數連創新高表現相對亮眼。他也建議投資人，除了長期持有成長型科技股，不妨增加佈局當前趨勢的價值型、景氣週期股。

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