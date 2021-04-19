服飾消費市場回溫明顯，成衣廠拉貨動能強已帶動紗、線廠訂單增加；宏益（1452）、集盛（1455）、力鵬（1447）等廠能見度已到第二季至第三季初，預期在需求增加下，紗、線廠第二季營運可望呈「價量齊增」格局。

紗、線廠的營運回溫，3月已見跡象；宏益3月營收衝2.01億元，創2019年1月以來單月營收新高；力鵬3月合併營收22.98億元，更是同期新高。

目前環保紗佔營收比重已達3成的宏益指出，這波營運動能，除原料供應短缺，下游提前補庫存需求；品牌服飾廠恢復營運成長，對環保紗需求強勁，市場對複合紗需求全面拉升。以宏益來說，目前訂單能見度都達2個月以上。

集盛表示，需求明顯回升，布廠拉貨轉趨積極，使聚酯加工絲、尼龍加工絲訂單相當明確，甚至連大宗規格產品的市場報價，也都已經開始賺錢，其他利基型產品更不用說。

集盛指出，公司訂單能見度已看到第二季底，加工絲產品稼動率都是維持滿載。

國際油價上漲，主要CPL等今年以來報價上揚，尼龍相關產品價格欲小不易，維持往上，加上下游客戶追單力道轉強，力鵬指出，第二季至今，產能利用率幾達全產全銷。獲利能力也是有明顯回升。

2020年營運虧損的力鵬指出，今年第一季就可賺錢，以目前接單出貨狀況，成長的力道可維持到第二季。

(工商 )